Comunali a Cagliari: Zedda candidato del centrosinistra, oggi l’ufficialità

Ormai è quasi fatta. Salvo sorprese sarà l’ex consigliere regionale dei Progressisti e primo cittadino cagliaritano Massimo Zedda il candidato sindaco del campo largo alle prossime comunali del capoluogo.

La svolta dopo l’elezione del segretario del Pd Piero Comandini, l’unica vera alternativa possibile a Zedda, alla presidenza del consiglio regionale. Nel corso della direzione dei dem di ieri sera in via Emilia la decisione di non portare nomi alternativi al tavolo del campo largo convocato per oggi per l’ufficializzazione definitiva. Zedda tenterà per la terza volta di conquistare palazzo Bacaredda. Lo attende la sfida contro la candidata del centrodestra Alessandra Zedda e del candidato della lista civica (forse alleata del Psd’Az) Giuseppe Farris.