Terribile incidente questa mattina all’alba sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Un’auto con a bordo 5 ragazzi di Villafrati si è schiantata contro un’autocisterna. Morti due giovanissimi, Ruben Salvatore Ciaccio di 25 anni (alla guida della vettura) e Samuele Cusimano di 21 anni. Ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo un 27enne, gli altri due ragazzi sono stati ricoverati al Buccheri La Ferla. Illeso, invece, il conducente dell’ autocisterna. Sono in corso tutti i rilievi da parte dei carabinieri e la strada è attualmente chiusa. Non sono chiare ancora le cause dell’incidente, ma si ipotizza un sorpasso azzardato o un colpo di sonno.