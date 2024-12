Impazza il Natale, a Pirri, Monserrato e Assemini la magia delle feste si trasforma in occasione di socializzazione e divertimento soprattutto per i bambini. Dai mercatini colorati all’arrivo di Babbo Natale e nel parco dell’ex Vetreria, per la prima volta, l’addobbo dell’albero. Non solo luminarie appese un pò ovunque, per entrare al meglio nell’atmosfera di fine anno, cittadini, associazioni e amministratori hanno organizzato eventi adatti a grandi e piccini. Una sinergia di forze messe in atto per dimostrare che, con poco, si può fare veramente tanto. A Monserrato, domani arriverà Babbo Natale e i suoi elfi per rallegrare i presenti alla casa della cultura, alle ore 16, in via Cesare Cabras, Pro Loco e Comune aiuteranno i bimbi a scrivere la letterina da consegnare direttamente nelle mani dell’uomo vestito di rosso. Ad Assemini, invece, in piazza San Pietro, oggi e domani, eventi e spettacoli ai mercatini, e “un adorabile pony con carretto per i più piccoli, la fantastica Casa di Babbo Natale” spiegano gli organizzatori. Un modo anche per attivare il commercio locale, tra gli espositori, infatti, non mancheranno i commercianti e gli artigiani della città.

A Pirri, grande festa per bambini e anziani: la Municipalità propone per questo Natale nella giornata di oggi sabato 14, dalle ore 11.00, uno spettacolo di giocheria con la compagnia teatrale Maccus per i bambini.

Per il pomeriggio a partire dalle 17.00 sempre alla Vetreria è prevista una serata per gli adulti ed anziani. “In questa occasione saluteremo la cittadinanza e i nostri anziani con un momento di convivialità” racconta la Presidente della Municipalità Maria Laura Manca. ”Abbiamo voluto in questi giorni che annunciano il Natale, dare un segno di accoglienza e colore in una cornice di bellissimi mercatini di hobbisti dislocati in diversi punti della città. Vogliamo una Pirri viva e animata, che le persone tornino a frequentare e vi si sentano parte integrante”.

Domenica inoltre è prevista la compartecipazione della comunità all’addobbo dell’albero posizionato nel parco della Vetreria.

“È il primo anno in cui siamo riusciti a far portare un albero al parco. In realtà ci è stato donato dall’Ente Regionale Forestas nelle sue attività di pulitura del bosco e che volentieri abbiamo accettato. Piccole azioni che spero siano gradite ai nostri concittadini che invito in questi giorni a visitare il parco e la Vetreria, ed essere presenti con noi ad addobbare l’albero domenica mattina” conclude la Presidente Manca.