Como-Cagliari 2-0, il bunker di Pisacane si scioglie nel lago: Mendy si mangia un gol, arriva un’altra sconfitta.Buon primo tempo del Cagliari che crea tre occasioni fallite da Mendy e Maldini, poi la difesa fa acqua due volte e Fabregas incarta i tre punti. Critiche dei tifosi per il cambio di Rodriguez al posto dell’infortunato Adopo. La solita Santa Traversa salva Caprile dal tre a zero, e la prossima sarà contro il Milan. Nel primo tempo il Cagliari è riuscito nel piano di Pisacane di bloccare tutte le linee di passaggio ai lariani, che hanno inserito il fenomeno Nico Paz solo nella ripresa. La bravura di Fabregas si è vista quando ha messo Ramon, un difensore, a colpire di testa segnando e sorprendendo la difesa rossoblù che ha dovuto ancora fare a meno di Mina. Nella ripresa il Cagliari ha offerto una pessima prestazione tirando in porta solo una volta con un passaggio al portiere di Trepy. Troppo poco per sognare l’alta classifica, si. torna ancora una volta sulla terra.