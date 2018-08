Cagliari, dopo la pioggia di polemiche rimosso lo slogan sessista di un locale: “Scelta squallida decisa a Milano”

Addio allo slogan dal sapore decisamente sessista e offensivo contro le donne, pubblicato sulla pagina Facebook di un locale cagliaritano: “Il calcio femminile è come la tua ragazza quando ti fa una s…. Apprezzi l’impegno ma sai che sapresti fare meglio”. Una frase che faceva da contorno a un’offerta, ma che nei fatti aveva scatenato un vespaio di polemiche sulla rete. Dopo la pubblicazione della notizia su Cagliari Online, il post pubblicitario della “vergogna” è scomparso. La titolare, Magdalena Perria, 28enne cagliaritana, spiega che “non siamo state noi a realizzarlo, ma è stata un’idea della sede di Milano, siamo un’attività in franchising”.

Non solo: la giovane alla guida del locale ci tiene a chiarire che “insieme a me lavorano altre tre ragazze, la nostra squadra è quindi tutta al femminile, non avremmo mai nemmeno immaginato di farci pubblicità in questo modo squallido. È stata un’idea che non è partita da noi, e fortunatamente il post è stato già tolto”.

Ultima modifica: 28 agosto 2018