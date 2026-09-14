Un orrore durato ore che difficilmente potrà dimenticare una ragazza di soli 18 di Castellammare di Stabia anni, adescata sui social e poi sequestrata e violentata da un 26enne.

Una terribile vicenda che risale alla notte fra il 2 e 3 agosto scorsi. Secondo quanto raccontato dalla stessa vittima, i due si erano conosciuti su Instagram per poi scambiarsi i numeri e chiacchierare anche su whatsapp. Il 26enne ha carpito pian piano la fiducia della 18enne, raccontandole anche di aver perso un fratello in un incidente stradale. Poi, dopo giorni di chat e confidenza, fissano un appuntamento e li inizia l’incubo. La giovanissima è stata chiusa in una cantina, subendo violenze fisiche e psicologiche terribili. Botte, minacce di morte e abusi sessuali prolungati per ore, per poi – come nulla fosse accaduto- accompagnare la 18enne fuori dal luogo dell’orrore chiedendole la promessa di non raccontare nulla.

La ragazza ha trovato poi la forza e il coraggio di raccontare tutto alle forze dell’ordine, anche i dettagli più dolorosi, permettendo l’arresto del suo carnefice.