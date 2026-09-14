Daniel Maldini ha pubblicato su Instagram il referto dei test tossicologici effettuati privatamente in un centro medico di Cagliari accreditato dal sistema sanitario regionale. Gli esami hanno dato esito negativo per tutte le sostanze analizzate, tra cui amfetamine, cocaina, marijuana, metadone, metamfetamine, ecstasy, oppiacei e buprenorfina.

Il documento è stato rilanciato anche dal Cagliari, che in mattinata aveva comunicato l’esito negativo degli accertamenti effettuati sul giocatore. Restano invece in attesa i risultati dei controlli disposti dalla polizia locale di Milano dopo l’incidente stradale che ha coinvolto Maldini nella notte tra sabato e domenica. Gli esiti sono attesi nei prossimi giorni.

Era stato il Corriere della Sera a scrivere che i pre test anti droga erano risultati positivi. Immediata la reazione del club: esami fatti eseguire privatamente con esito negativo, mentre il Corsera conferma il referto degli esami fatti in una struttura ospedaliera.

Maldini, decisivo con il suo rigore per la vittoria nella partita contro l’Atalanta, si è schiantato con la sua Porsche: positivo ai controlli dell’etilometro, gli è stata ritirata la patente.