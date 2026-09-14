Un sorriso luminoso che resterà nel cuore di tutti i quartesi quello di Magda Solinas, giovane mamma scomparsa prematuramente.

In queste ore sono tantissimi i messaggi a lei dedicati soprattutto da parte degli amici più stretti che ricordano la sua bellezza, solarità e bontà d’animo. Una perdita ingiusta che ha colpito l’amata famiglia di Magda, che ora riceve l’affetto incondizionato di tutta la comunità. Commuove il messaggio con cui proprio la famiglia ha deciso di salutarla: “Dolcissima ed affettuosa figlia, madre, moglie e sorella, che ha vissuto donando tutta se stessa alla famiglia”. Parole che descrivono in poche righe l’essenza di Magda, che ancora tanto avrebbe potuto e voluto dare ai suoi cari.

L’ultimo saluto a Magda sarà celebrato mercoledì 16 settembre alle 16, nella basilica di Sant’Elena a Quartu.