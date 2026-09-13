Riposa in cimitero la salma del giovane dove in tanti sono andati a salutarlo e altrettanti si fermano in via Roma, di fronte a piazza Gramsci, per una preghiera, un saluto, un ricordo. Commossi e sotto choc i suoi amici, che ancora non hanno capito, forse, quanto accaduto.

Due amiche hanno scritto una lettera commovente: “Fede grazie per ogni momento che ci hai regalato, grazie per ogni risata, grazie per quelle volte in cui bastava esserci tutti e per tutti quei momenti passati insieme”.

Tutta la comunità abbraccia Federico Chia, il giovane ragazzo andato via troppo presto in una notte di fine estate.