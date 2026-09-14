Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 15 settembre.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e il mare poco mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 21°C.

I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in attenuazione.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in attenuazione.

Il mare sarà poco mosso.

A Oristano farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 18°C.

I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in attenuazione.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 18°C.

I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in attenuazione.

Non si prevedono particolari allerte meteo.

Ci aspetta pertanto un martedì di sole e clima gradevole, con venti deboli in attenuazione e temperature che raggiungeranno massime di 29°C. Il tempo si manterrà stabile su tutta la Sardegna, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi e mari poco mossi.

Curiosità: lo sapevi che il maestrale, uno dei venti più caratteristici della Sardegna, contribuisce a rendere l’aria più limpida e a regalare giornate con una visibilità eccezionale? Per questo, dopo il passaggio del vento, in Sardegna si possono ammirare panorami e colori particolarmente nitidi, soprattutto lungo le coste.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba