Zucchero, olio e patate: ecco il podio dei rincari, in Sardegna record alberghi e benzina

Non solo vacanze dai costi proibitivi, al top dei rincari di agosto c’è anche la tavola: sul podio, al primo posto svetta lo zucchero con un aumento del 43,3% in un anno, al secondo posto l’olio di oliva con un incremento del 37,1%, e sul podio, al terzo posto, ci sono persino le patate che salgono del 25,9% rispetto ad agosto 2022. Lo indica l’Unione nazionale consumatori, che ha elaborato gli ultimi dati Istat sull’inflazione per stilare le top ten dei rincari e la classifica delle città con i maggiori rialzi per quanto riguarda servizi di alloggio, servizi di ristorazione e assicurazioni. In Sardegna è record anche per benzina e alberghi: + 22%.

Al settimo posto dei rincari annui, ci sono i voli nazionali che ‘decollano’ del 22% e sono la prima voce non alimentare nelle prime dieci posizioni. Guardando alla classifica mensile, in testa si piazza il trasporto marittimo con un +27,1%. Medaglia d’argento per i voli europei che aumentano del 9,6% rispetto a luglio. Un tema, quello dei costi dei trasporti aerei e navali, che colpisce particolarmente i sardi, ostaggio del mare e di un sistema di trasporti troppo spesso precario, poco funzionale e decisamente troppo costoso.