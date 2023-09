Negozianti in rivolta a Stampace: “Il Comune mette i doppi sensi e cancella i parcheggi. E il multipiano resta chiuso”

“Altri parcheggi cancellati per istituire doppi sensi in via Caprera ed altre. Ma il multipiano ?” i negozianti di Stampace sono in rivolta dopo le modifiche alla viabilità nella zona. In via Caprera il provvedimento, che resterà in vigore fino a dicembre, cancella gli stalli per l’istituzione del doppio senso di marcia, denunciano i commercianti che chiedono la riapertura del parcheggio multipiano di via Caprera chiuso da anni. Secondo alcune voci la struttura, capace di dare ossigeno agli automobilisti in cerca di stalli, sarebbe chiusa perché il denaro assegnato dalla Regione (proprietaria del multipiano) al Comune per la messa in sicurezza non sarebbe sufficiente.

La modifiche alla viabilità in via Caprera, con divieto di sosta, sono state messe in atto nell’ambito dei lavori di riqualificazione di viale Trieste.