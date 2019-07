Will Smith è in Sardegna, vacanze tra sole e mare cristallino per l’attore americano

Will Smith è in Sardegna. L’attore, rapper e produttore cinematografico di Filadelfia sceglie l’Isola al centro del Mediterraneo per trascorrere un po’ di tempo insieme ai suoi figli e alla moglie. È stato avvistato, esattamente, in Costa Smeralda: più di un cliente del golf club Pevero l’ha visto nella giornata di ieri, proprio dove è stato visto anche Rafa Nadal. Rilassato, sempre sorridente, Will Smith ha pubblicato varie “storie” delle sue vacanze sarde sul suo profilo ufficiale Instagram. A bordo di uno yacht insieme ai suoi parenti trionfa il relax e la tranquillità. Qualche mese fa era scattata una “moda” sui social, ovvero “modificare” delle fotografie di questo o quell’angolo di Sardegna “appiccicando”, in primo piano, il volto dell’attore a stelle e strisce. Stavolta, però, Will Smith in Sardegna c’è stato per davvero, scattando anche qualche foto ricordo con i suoi fan.