Chia, spiaggia Monte Cogoni, una rete da pesca gigante ancora in spiaggia: “C’è da un mese, attira vespe, l’abbiamo spostata ma non siamo riusciti a rimuoverla del tutto”. La segnalazione giuge da un lettore di Casteddu Online che spiega: “Questa è la situazione, si trova in mezzo alla bellissima spiaggia, ma purtroppo attira vespe per via dell’odore di pesce.

È arrivata più di un mese fa dopo una grande mareggiata.

È stata portata fuori da me e altri bagnanti tra cui turisti, circa in 10/12 per portarla fuori, dopo che la mareggiata l’aveva spinta a riva, ma dato che è zuppa di acqua era impossibile da spostare se si era in pochi”.

Bagnanti e turisti si prodigano per l’ambiente, insomma, ‘abbiamo avvisato anche lo stabilimento affianco, che dice di aver avvisato le autorità comprese, ma dopo piu di un mese, questo ammasso bianco, che attira vespe per via dell’odore, non è un bel vedere per questo mare che è a dir poco spettacolare”.

La speranza è “che si trovi una situazione perché è una piccola pecca che per i turisti potrebbe contare tanto. Viva la sardegna,

difendiamola perché è bellissima”.