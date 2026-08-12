Credeva di essere ubriaco e non si è fermato all’alt dei carabinieri. È finito nei guai un turista che si trovava in questi giorni a Torbole, in provincia di Trento. L’uomo si trovava a bordo della sua moto quando, di fronte all’alt dei Carabinieri, ha preferito non fermarsi temendo di essere ubriaco e risultare positivo all’alcol test. Da lì è scattato l’inseguimento da parte dei carabinieri. Il turista non solo è stato fermato ma l’alcol test è risultato negativo.

Una scelta, quella di non fermarsi, costata cara al vacanziero che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa dopo l’intimazione all’alt. Inoltre, è stato disposto il ritiro della patente, il sequestro amministrativo della moto e una multa totale di 200 euro.