Settimo San Pietro, località Lianas-Angioni/Bacu Mara, cinghiali a caccia di qualcosa da mangiare. Razzia tra orti e pascoli, agricoltori in ginocchio: “Questa situazione è inaccettabile, attorno abbiamo diverse colture, dai seminativi alle ortive, ed è praticato anche il pascolo”.

Hanno fame e si spingono sempre più verso le periferie del centro abitato per reperire cibo: sono tantissimi e corrono disperati tra i campi. La segnalazione giunge da un agricoltore del posto che mette in evidenza come il problema degli ungulati stia compromettendo il raccolto.

Un fenomeno in crescita, a Sinnai sono sempre più gli avvistamenti anche nel centro abitato. Frugano tra i recipienti dell’immondizia e divorano il prato verde degli spazi pubblici. Se gli adulti sono con i cuccioli, possono anche diventare aggressivi contro gli esseri umani e i cani.