Un turista olandese è stato denunciato per aver asportato otto pietre minerali, verosimilmente calcite, dal Faraglione del Pan di Zucchero, nel territorio di Iglesias. Gli operatori dell’ufficio Polizia di frontiera marittima e aerea di Cagliari-Elmas hanno trovato le pietre nel bagaglio da stiva dell’uomo, in partenza per Amsterdam.

Dalla ricostruzione è emerso che il materiale sarebbe stato prelevato durante un’escursione compiuta nei giorni precedenti in località Masua, ai danni di un sito classificato come “monumento naturale” e ubicato in un’area protetta con delibera del Comune di Iglesias. Le pietre sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato per danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto e distruzione o deturpamento di bellezze naturali.