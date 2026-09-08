Si è concluso nella serata di oggi il trasporto sanitario urgente di una bambina italiana di 3 anni, eseguito con un velivolo Gulfstream G-650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare per garantirne l’immediato ricovero e le cure specialistiche presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

La piccola, in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia, necessitava di un trasferimento rapido dall’Ospedale “G. Brotzu” di Cagliari alla struttura sanitaria della capitale. Su richiesta della Prefettura di Cagliari, la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare ha disposto l’immediata attivazione dell’equipaggio del 31° Stormo di Ciampino, pronto a muoversi con la massima tempestività.

Il velivolo è decollato dall’aeroporto sardo alle ore 19:05 locali ed è atterrato allo scalo di Ciampino alle ore 20:05. Sulla pista d’atterraggio era già presente un’ambulanza che ha preso in carico la bambina per il successivo e rapido trasporto all’ospedale di destinazione.

Il volo, così come avviene di consueto per questa tipologia di soccorsi, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sovrintende e coordina l’impiego della flotta dei velivoli di Stato per le esigenze della collettività.