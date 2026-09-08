Emergono ulteriori dettagli circa il terribile femminicidio di Lorena Isceri, uccisa dall’ex Federico Vella che l’ha prima rapita e poi gettata da un viadotto lungo la A1. Dopo l’atroce delitto, si è buttato anche lui. Una storia tremenda che ha sconvolto non solo le persone vicine alla coppia ma tutta Italia. Vella, 36 anni, era in cura psichiatrica da 15 anni. Ed è il terapeuta a rivelare le sue impressioni circa il suo paziente durante l’ultima seduta di qualche giorno prima la tragedia.

In un’intervista rilasciata al Tg1 il medico specifica che:“Sono rimasto assolutamente sconvolto da quello che è accaduto, non me l’aspettavo minimamente, quando l’ho visto era relativamente tranquillo”.

Il rapporto fra i due era precipitato ad aprile, quando Lorena lo aveva lasciato dopo essere venuta a conoscenza di un tradimento. Ma Vella non accettava la fine e insieme hanno anche provato a ricucire il rapporto attraverso la terapia di coppia. È la stessa madre di Lorena a spiegare gli ultimi mesi difficili della figlia, aggredita anche per una confidenza fatta alla sua ginecologa in cui diceva che la storia non andava bene.

I funerali di Lorena si svolgeranno mercoledì 9 settembre alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, dove’era nata. Il sindaco Mario Pede ha proclamato il lutto cittadino.