Un matrimonio in Costa Smeralda che ha attirato l’attenzione tutta la Sardegna e non solo ma senza dimenticare le persone in difficoltà, soprattutto i bambini.

Il miliardario americano Brendan Blumer e il manager della moda italiano Salvatore Spano dopo aver coronato il loro sogno d’amore nell’Isola hanno donato 1 milione e 200 mila euro alla terapia intensiva pediatrica del Brotzu di Cagliari. 200 mila euro invece sono stati invece riservati alla Fondazione Ebri ‘Rita Levi-Montalcini’ di Roma per aiutare la ricerca.

Ma i due neo sposi non hanno dimenticato nemmeno gli animali, altro tema che a loro sta particolarmente a cuore, e hanno donato 200 mila euro alla Lega Italiana dei Diritti dell’Animale di Olbia.

Un occhio di riguardo quindi a delle associazioni a loro care in uno dei momenti più belli della loro vita.