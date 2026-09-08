Una tragedia ha sconvolto nel primo pomeriggio la comunità di Lula. Una bambina di appena quattordici mesi è morta all’interno della propria abitazione dopo un episodio di soffocamento che, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato provocato da un rigurgito.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, supportati anche dall’elisoccorso. Ogni tentativo di rianimare la piccola si è però rivelato vano: per lei non c’è stato nulla da fare.

Sulla morte della bambina sono ora in corso gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Nuoro ha ordinato il sequestro della salma, che è stata trasferita all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove saranno eseguiti gli esami necessari a chiarire con precisione le cause del decesso.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Bitti, impegnati nella ricostruzione degli ultimi momenti di vita della bambina e delle circostanze dell’accaduto.

Al momento, secondo quanto emerso, non sarebbero stati individuati elementi tali da far pensare a responsabilità di terzi. L’ipotesi principale resta dunque quella di una tragica fatalità, in attesa degli accertamenti medico-legali.