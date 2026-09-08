Giba e Villarios, tra i rifiuti abbandonati in strada spuntano mutandine in pizzo e decine di gratta e vinci, l’ironia del Comune: “Cercasi proprietari un poco distratti”.Ritrovamenti “eccezionali in via Umberto I, “non sappiamo come sia finita la serata, ma sappiamo con certezza dove sono finite le mutandine. E forse era meglio non saperlo”.Una singolare discarica a cielo aperto che ha scatenato la satira dell’istituzione locale, che ha lanciato un chiaro messaggio a chi ha gettato di tutto in una strada del paese.“I dipendenti del Comune hanno ripulito l’area di Via Umberto I, trasformata da qualcuno in una specie di guardaroba, ricevitoria e ufficio oggetti smarriti a cielo aperto”. Tra i preziosi reperti recuperati, oltre l’intimo, anche “una montagna di gratta e vinci: possiamo anticipare l’esito, non hai vinto.Anzi, abbiamo perso tutti: noi un po’ di fiducia nell’umanità, i dipendenti comunali il tempo necessario per raccoglierli.Un mazzo di chiavi. Questo ci preoccupa: dopo aver perso le mutande e i soldi ai Gratta e Vinci, perdere pure le chiavi sembra l’inevitabile conclusione della giornata.E infine, colpo di scena: i tagliandi del parcheggio del comune di Sant’Anna Arresi.Complimenti!Il parcheggio è stato regolarmente pagato. Peccato che via Umberto l non fosse compresa nel prezzo come di scarica privata.Adesso l’area è stata ripulita e restituita al decoro grazie ai nostri dipendenti.Ai nostri misteriosi benefattori ricordiamo soltanto una cosa: quando si abbandonano i rifiuti sarebbe opportuno non lasciare anche mezza autobiografia.Perché tra mutande, chiavi, Gratta e Vinci e tagliandi… più, più che un sacco di rifiuti ci avete lasciato la trama completa della serata”.Insomma: “Alla prossima puntata di “Chi l’ha Buttato?”