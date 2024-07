Vladimir Luxuria, la provocazione in bikini dal Poetto di Cagliari: “Ciao sfigati, fatevi una vita”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“La dedico agli haters, gli sfigati e i frustrati dei social: fatevi una vita!!!”. Dall’Isola dei famosi, non esattamente un successo, all’isola delle sue vacanze, la Sardegna: Vladimir Luxuria, al secolo Wladimiro Guadagno, travolta dai commenti degli haters dopo la pubblicazione di alcune foto in bikini, non arretra anzi rilancia. Con un’altra foto, in piedi nel mare del Poetto, con cui provocatoriamente saluta odiatori seriali e sfigati invitandoli a farsi una vita.

L’ex parlamentare è in vacanza a Cagliari e non rinuncia a trascorrere le sue giornate nelle splendide spiagge del Poetto.