Medici a gettone per rianimare la sanità in Sardegna: da Bartolazzi ok alla proroga del servizio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Via libera ai medici a gettone per tentare di rianimare la sanità sarda. In seguito ad interlocuzioni tra Ares, i direttori generali delle aziende sanitarie e l’assessorato, si sono risolte le incomprensioni emerse in prima battuta sulle modalità di proroga dei medici gettonisti. L’assessore della Sanità Bartolazzi ha infatti chiarito la situazione favorendo un dialogo tra strutture e garantendo di fatto la prosecuzione del servizio. L’assessore non l’ha mai sospesa, ha solo preso atto che potevano esserci difficoltà tecnico amministrative, e ha convocato i referenti dell’assessorato e di Ares che hanno chiarito le complessità superando i motivi di possibile sospensione nei pronto soccorso.

Ieri Bartolazzi ha incontrato entrambi i rettori e tutti i rappresentanti del mondo universitario sardo in campo medico. Domani mattina vede sindacato medici medicina generale, poi partecipa alla commissione bilancio in consiglio e venerdì mattina assessore sarà in visita agli ospedali di Ozieri e di Alghero.

L’esponente della giunta ha poi dato disponibilità per andare in Gallura: di concerto con il sindaco di Tempio Addis é già stata convocata la riunione in quel territorio per la prossima settimana,l’assessore proverà a rappresentare le proposte di soluzione già in campo per provare a risolvere problemi che negli ultimi 5 anni sono diventati drammatici. Ma avverte: “Se anziché provare a collaborare si vuole cercare lo scontro a prescindere, a rimetterci saranno soprattutto i pazienti”.