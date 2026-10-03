Sei persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Carbonia dopo una violenta rissa scoppiata in via Dalmazia. I sei dovranno rispondere, a vario titolo, di rissa aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo diverse chiamate al 112 che segnalavano lo scontro tra due gruppi. All’arrivo dei militari, i partecipanti hanno continuato a colpirsi con mazze e coltelli e alcuni si sono scagliati contro i carabinieri nel tentativo di liberare altri coinvolti.

Per riportare la situazione sotto controllo e bloccare i più aggressivi, i militari hanno utilizzato il taser in dotazione. Gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria di Cagliari in attesa del giudizio direttissimo. Proseguono gli accertamenti per ricostruire i motivi della lite.