Grave incendio e tanta paura a Calasetta, dove le fiamme stanno interessando un’area impervia dell’isola. Sul posto è intervenuto anche un Canadair per contenere il rogo.

Il fronte dell’incendio minaccia numerose abitazioni della zona e ha già provocato danni rilevanti. Proseguono le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, mentre alcune case sono state evacuate per sicurezza.

Una situazione molto difficile, come testimonia la foto della nostra lettrice Silvia scattata dal traghetto.