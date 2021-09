Viola la quarantena e ha un incidente con la moto, operaio denunciato a Villanovafranca.

E’ accaduto ieri sera a Villanovafranca. I carabinieri hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità un operaio 57enne, incensurato. Controllato dai militari perché poco prima, alla guida di una moto Honda, autonomamente e per distrazione aveva perso il controllo del mezzo cadendo a terra in piazza Risorgimento, l’uomo è risultato essere sottoposto a quarantena dall’ ATS di Cagliari per positività al Covid-19. I carabinieri lo hanno quindi denunciato per la violazione degli obblighi di isolamento impostigli, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie.