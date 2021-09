Causa un incidente e rifiuta l’alcotest, 58enne denunciato a Dolianova.

E’ avvenuto stanotte a Dolianova: i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad alcoltest un 58enne del posto, con precedenti denunce. L’uomo ha causato un sinistro stradale autonomo, senza feriti e senza danni a terzi, a seguito del quale sono intervenuti i carabinieri. Egli ha poi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti mediante etilometro come previsto dal codice della strada, e pertanto gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato affidato alla madre. Rifiutare accertamenti etilometrici a seguito di un sinistro stradale significa per legge, ai sensi del codice della strada, ammettere la propria positività. La Prefettura e la Procura di Cagliari sono state informate dei fatti.