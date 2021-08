Villasor, il pericolosissimo incrocio di S’Acqua Cotta senza rotatoria: “Aspettiamo che ci scappino altri morti?”

È ancora emergenza sulla strada Provinciale che collega Villasor con Villacidro. All’incrocio di S’Acqua Cotta la rotonda è ancora un miraggio. A marzo l’aveva annunciata il sindaco Massimo Pinna: “Assieme ai colleghi sindaci dei Comuni di Villacidro, Vallermosa, Arbus e Guspini ho partecipato ad una riunione in cui l’Anas ci ha illustrato il progetto esecutivo. La realizzazione avverrà nei prossimi mesi”. I mesi passano, ma degli operai nemmeno l’ombra. E nelle ultime ore si è rischiato l’ennesimo, grave, incidente. A testimoniarlo, con tanto di video realizzato dalla sua telecamera installata dentro l’auto, è Basilio Fais: “Stiamo aspettando che ci scappi qualche altro morto sulla provinciale che da Villasor porta a Villacidro? Hanno fatto una rotonda un chilometro prima per accedere all’ippodromo, e non riescono a farne una molto più importante dove ormai non si contano più gli incidenti all’incrocio maledetto di S’Acqua Cotta?”.

“Ieri mattina alle 11:40 circa, all’incrocio ormai maledetto, stavamo per piangere altri morti,.e sarei rimasto coinvolto anche io e altre macchine senza la possibilità di bloccare un mezzo pesante di 200 quintali. Sicuramente colpa del conducente che ha attraversato l’incrocio, ma i soldi per le rotonde spendiamoli nei punti giusti. Le rotonde riducono il rischio di incidenti, ve lo dice chi sta in strada da 35 anni”.