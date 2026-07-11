Incidente stradale lungo la ss 126 alle porte di San Giovanni Suergiu: scontro tra due macchine, sul posto ambulanze e vigili del fuoco.

È accaduto questo pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati nel tratto adiacente a diverse attività commerciali. Il traffico ha subito rallenti per permettere le operazione di soccorso dei feriti e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.