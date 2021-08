Capoterra, il sindaco Dessì a conclusione del secondo mandato: “Lasciamo una città migliore”

Capoterra – Grandi opere pubbliche, il museo della laguna e il parco acquatico in via di conclusione. La riqualificazione e valorizzazione di La Maddalena spiaggia che attrae migliaia di turisti ogni anno. Il sindaco Francesco Dessì: “Lasciamo una città migliore”.

Si avvia alla conclusione del suo secondo mandato come primo cittadino, per 10 ha amministrato uno dei più importanti centri di tutta l’isola, Capoterra è infatti il dodicesimo, su 377 comuni, per numero di abitanti. A Casteddu Online racconta i progressi e le aspettative per il futuro: “Abbiamo migliorato la città in generale, sia il centro che le residenze, perché abbiamo fatto tanti tanti lavori materiali, realizzato più servizi.

Lasciamo una città migliore e più dotata in generale”.

Tante le opere portate avanti e concluse a “costo zero” grazie ai finanziamenti della città metropolitana, regionali ed europei ottenuti senza indebitare le casse comunali. “Nel 2013 abbiamo inaugurato il parco urbano con l’ anfiteatro, una grande opera di riqualificazione. Abbiamo inaugurato casa Spadaccino dove oggi nasce il museo della laguna che si collega con la valorizzazione e la rappresentazione del nostro territorio, perché noi abbiamo puntato molto sul turismo e sulla economia turistica e realizzando, in collaborazione con una società sportiva, la corsia del kitesurf. Abbiamo migliorato la fruizione della Maddalena spiaggia: sono state registrate migliaia di persone quest’anno e grazie agli stabilimenti e ai

chioschi che operano nel territorio le persone si sono protratte anche in orario serale. A La Maddalena spiaggia viene gente da tutte le parti, una cosa impensabile fino a qualche anno fa”.

Una intuizione vincente quella intrapresa circa 30 anni fa, cioè quella di riqualificare, pian piano, “un luogo dove non ci andava nessuno” e che oggi è una attrattiva non solo per i sardi ma anche per tanti turisti. Un incentivo per l’economia del luogo e sono i numeri a dimostrarlo: “Noi abbiamo quasi 100 bed and breakfast sparsi per tutto il territorio, tra centro storico e residenze, più gli hotel e gli agriturismi. E quest’anno, più dell’anno scorso, si sono visti nuovamente tanti turisti. Chi investe a Capoterra non sono solo gli imprenditori ma anche tante famiglie che aprono un bed and breakfast e migliorano un po’ il loro reddito. Ci sono anche persone che vengono da fuori, investono da noi acquistando delle case per trasformarle in luoghi ricettivi”.

Non solo mare, però, “abbiamo anche un’attività nella Torre Su Loi dove c’è una sorta di parco urbano e in questi anni abbiamo recuperato tantissimi spazi: piazza Santa Croce piazza Chiesa, abbiamo investito milioni di euro tutti conquistati a fondo perduto dalla città metropolitana, dalla comunità europea, dalla regione”. Opere che si espandono dal centro storico alle residenze: “Il 10 settembre inaugureremo un bellissimo campo in erba sintetica a Frutti D’oro, dimostrando che siamo interessati a tutto il territorio. Vogliamo essere vicino a tutti”.

Negli anni sono sorti campi sportivi e palestre che rientrano nella riqualificazione più generale delle strutture scolastiche “che abbiamo dotato di impianti fotovoltaici creando anche il risparmio economico e sfruttando sempre i finanziamenti pubblici, dello Stato in questo caso”.

La modernizzazione della città passa anche per la fibra ottica: “È arrivata ed è già in funzione soprattutto nel centro storico ma ho fatto la richiesta, e l’hanno anche accordata, per tutte le residenze perché è importante avere la fibra ottica soprattutto in questi tempi. Ancora di più con la pandemia abbiamo scoperto l’importanza di comunicare a distanza”.

Per quanto riguarda la viabilità, si è intervenuti riguardo “la pericolosità della strada provinciale 91, che da Capoterra porta a La Maddalena: l’abbiamo illuminata quasi tutta, adesso dobbiamo completare”.

“Un altro finanziamento della città metropolitana, di 1 milione di euro, lo abbiamo ottenuto per riqualificare ancora meglio La Maddalena, precisamente la strada dove si ferma il Santo il primo maggio. È la prima fermata di Sant’Efisio e nel progetto preliminare approvato rientra anche l’ampliamento dei parcheggi. Cosa mi auguro per Capoterra? Che ci sia continuità di questa amministrazione: abbiamo scelto un giovane preparato che ha iniziato da quando era ragazzo: in politica a Capoterra servono persone preparate perché è una delle città più importanti non solo della città metropolitana ma di tutta la Sardegna”.