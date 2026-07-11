Nell’ambito dell’operazione “Mare e laghi sicuri 2026”, il personale della Capitaneria di porto di Cagliari ha intensificato le attività di vigilanza e controllo finalizzate alla tutela del demanio marittimo e alla salvaguardia della libera fruizione delle spiagge.

Nel corso di un’attività ispettiva effettuata in località Costa Rei, nel Comune di Muravera, i militari hanno accertato l’occupazione abusiva di un’area demaniale marittima di circa 800 metri quadrati, deferendo all’Autorità Giudiziaria il titolare di un resort e procedendo al contestuale sequestro dell’area.

L’occupazione illecita era stata realizzata mediante il posizionamento di diverse strutture di facile rimozione, tra cui un campo da beach volley, un campo di bocce, diversi natanti a vela e rastrelliere destinate al ricovero di canoe e tavole SUP, installazioni prive del prescritto titolo autorizzativo.

Nel medesimo contesto operativo sono state inoltre contestate cinque sanzioni amministrative nei confronti di due titolari di concessioni demaniali marittime, per un importo complessivo pari a 5.160 euro, a seguito delle violazioni riscontrate durante i controlli.

L’area sottoposta a sequestro è stata tempestivamente sgomberata, consentendo il ripristino dello stato dei luoghi e garantendo la piena e libera fruizione del demanio marittimo da parte della collettività.