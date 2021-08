Sono 988 positivi cagliaritani. Di questi 38 sono ricoverati in ospedale (il 3, 8 %). “Una flessione di 150 positivi in meno rispetto alla settimana scorsa”, annuncia il sindaco Paolo Truzzu nel video settimanale, “speriamo che possa diminuire anche grazie alle vaccinazioni. Ricordo che domani si potrà acceder all’hub della Fiera per farsi vaccinare. Potrà presentarsi chiunque”.