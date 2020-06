Villasimius, distanza di sicurezza anche in acqua: ecco le nuove regole anticovid in spiaggia

Nuove disposizioni per chi decide di trascorrere le proprie vacanze nelle bellissime spiagge di Villasimius. Distanziamento sociale, divieto di attività ludico-sportive di gruppo e di assembramento in acqua e sull’intera area dei litorali e vendita consentita solo per generi alimentari sono le linee guida entrate in vigore da ieri e che permettono di poter andare al mare in sicurezza. Per ogni ombrellone sono 10 i metri quadrati a disposizione mentre le attrezzature di spiaggia (quali, ad es. lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone o di ombreggio, devono essere distanziate di almeno 1,5 m.

È vietata la pratica in spiaggia e in acqua di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti e

divieto assoluto di assembramento in acqua e sull’intera area dei litorali, incluse la battigia e le zone d’ombra.

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (quali, ad es. racchettoni) o in acqua (quali, ad es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

Sulle spiagge libere sono consentite le sole attività autorizzate di vendita itinerante di beni alimentari, con facoltà di fermata per il solo tempo necessario alla singola vendita; i venditori sono obbligati all’impiego di mascherine e guanti di protezione nonché a richiedere il rispetto del distanziamento tra i clienti; è vietato il consumo dei beni nelle prossimità del punto di vendita itinerante.