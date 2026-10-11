Villaputzu, buttata giù una porzione del portone parrocchiale: in piazza di Chiesa vandali in azione,”a quanto pare sarebbe il gesto di alcuni ragazzini”. I residenti condannano l’accaduto: “È un gesto che fa male a tutta la comunità”.

Sono in corso i preparativi per la festa del paese, nel sagrato sventolano le bandierine che stonano con il portone vandalizzato da uno o più ignoti. “È davvero triste vedere che, mentre tante persone si impegnano con passione per rendere bella la nostra festa e il nostro paese, ci sia chi si diverte a rovinare il lavoro degli altri” spiega il Comitato Santa Vittoria e San Narciso.

“La piazza è di tutti, così come sono di tutti gli spazi e gli addobbi che con tanta cura vengono preparati.

Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini e, in particolare, dei genitori, affinché si possa sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle cose comuni e del lavoro altrui. Se qualcuno ha visto qualcosa o può fornire informazioni utili su quanto accaduto ieri notte, chiediamo gentilmente di farsi avanti, con senso civico e spirito di collaborazione”.

Un appello rivolto alla popolazione, “solo insieme possiamo proteggere il nostro paese, rispettare l’impegno di chi si dedica alla comunità e fare in modo che episodi del genere non si ripetano”.