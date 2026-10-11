Grighine – Fordongianus, ritrovato un esemplare adulto di grifone: ferito e sofferente, è stato preso in carico dal Corpo Forestale che lo ha trasferito per le cure necessarie e gli accertamenti del caso alla clinica veterinaria. A darne notizia è Davide Fadda, Presidio Permanente del Popolo Sardo: “Attendiamo e ci auguriamo un esito positivo e che venga scongiurato sia l’ipotesi di avvelenamento, elettrocuzione o l’impatto con pale eoliche prossime al sito di ritrovamento”.

E’ di appena una settimana fa il rinvenimento di un giovane grifone colpito a morte, in diretta video, da una pala eolica, proprio nel medesimo compendio forestale del Grighine. “Sarà un caso? O sul Grighine sta’ succedendo qualcosa che meriterebbe un attenta analisi sulle ormai molteplici vicende?

Confidiamo da un lato che questa vicenda si possa concludere con la guarigione del singolo esemplare e la sua prossima liberazione nei cieli Sardi ma dall’altro auspichiamo che vengano posti in essere tutti gli accertamenti utili, atti a fare luce sul caso e a scongiurare il ripetersi delle cause che “potrebbero” aver provocato e causare ancora il reitero di questi ormai numerosi “incidenti””.