Villamassargia, trovata l’intesa per la realizzazione di un’altra rotatoria sulla SP2

L’area individuata è in corrispondenza della strada urbana via Puccini e comporterà una modifica dell’incrocio con un leggero arretramento dell’uscita sulla provinciale per immettersi sulla nuova rotatoria. A sancire l’accordo è la delibera commissariale n. 37/2023 pubblicata in data 05.10.2023, con la quale si regolano i rapporti tra i due Enti.

L’oggetto è una convenzione di ampio respiro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tratte corrispondenti all’abitato di Villamassargia tra il km 39.800 e il km 40.900 e nuove opere di adeguamento.

L’intesa era stata richiesta dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici in via preliminare alla concessione di un finanziamento per la nuova infrastruttura, il superamento dei problemi di allagamento con nuovi sottoservizi per gestione acque piovane fino a via Iglesias, la riqualificazione dei marciapiedi degradati.

“Grazie allo strumento della convenzione prende corpo un progetto vitale per la viabilità locale e territoriale, che oltre al traffico ordinario è attraversata da mezzi pesanti agricoli e industriali”.

Il Comune di Villamassargia ha già affidato i lavori di progettazione e si occuperà dell’esecuzione delle opere in stretta collaborazione con l’ufficio tecnico provinciale.