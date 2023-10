Capoterra: “Soldi con il contagocce, società sportive costrette ad autofinanziarsi”

Polemiche infinite in città, questa volta la bagarre nasce durante il consiglio comunale per proseguire sui social a suon di post al vetriolo. La scintilla, che ha alimentato la tensione già esistente tra maggioranza e minoranza, è partita da un intervento durante l’ultimo consiglio comunale del presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che ha osservato “la mancanza di impegno da parte del Comune nei confronti delle società sportive” alle quali non verrebbero erogati fondi. In particolar modo Corda ha citato la società di calcio che ha in gestione il campo comunale e che, anche per la manutenzione ordinaria, racimolerebbe il necessario attraverso tornei a pagamento senza rilasciare le ricevute fiscali. Questa affermazione ha mandato su tutte le furie l’assessore di competenza Giovanni Montis e la società sportiva che hanno attaccato Corda sui social. Il capogruppo del PSI non ci sta e attraverso un comunicato stampa specifica che “questo è un invito a sanare i rapporti economici con le società sportive, arretrati compresi, 2021-2022-2023, dal momento in cui Garau e i suoi si sono insediati, le società sportive non hanno ricevuto alcun finanziamento comunale.

Il mio intervento, ribadisco, non andava in sfavore alle società ma cercava di essere un monito per la Giunta e in particolare per l’assessore allo sport che in questi 2 anni, cioè dal suo insediamento , poco si è occupato delle società sportive. Trascurando le manuntenzioni ordinarie e straordinarie in barba alla sua totale negligenza.

Credo che dire la propria sia doveroso per un consigliere che deve vigilare sull’operato sui misfatti di un assessore allo sport che puntualmente manifesta incompetenza e gravi segni di delirio confusionale”. Una spiegazione aggiuntiva a ciò che era stato comunicato durante il consiglio comunale, insomma, dove le parole di Corda avevano scatenato la reazione di Montis che, attraverso la sua pagina Facebook aveva scritto: “Non credevo che la politica potesse essere così squallida e cadere così in basso!!!

Durante il minuto 15:00 del consiglio comunale di Capoterra in data 04/10//2023 il consigliere Corda ha attaccato l’associazione sportiva del Capoterra Calcio affermando che affitterebbe i campi senza emettere fattura e a tal proposito ha già predisposto una Pec alla guardia di finanza per i controlli fiscali.

Da sportivo, politico e cittadino di Capoterra non posso che essere disgustato da questo intervento, attaccando un’ associazione sportiva del territorio che riesce a recuperare qualche euro con gli affitti dei campi per pagare la pulizia e la manutenzione del luogo, e tutte le spese che ci sono per una squadra di calcio amatoriale tra attrezzatura, trasferte, rimborso spese per i vari allenatori e arbitri.

La politica dovrebbe essere al servizio del cittadino e non cercare di rovinarlo, soprattutto come in questo caso dove la maggior parte degli allenatori sono tutti volontari che danno un servizio alle nuove generazioni grazie alla loro passione per lo sport”.