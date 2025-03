Nella notte, lungo la Strada Provinciale 61, i Carabinieri della Stazione di Montevecchio, con il supporto del NORM – Aliquota Radiomobile, sono intervenuti per un sinistro stradale, denunciando per guida in stato di ebbrezza operaio un 44enne di Villacidro.

L’uomo, alla guida della propria Lancia Delta, mentre percorreva la SP 61 con a bordo una passeggera, una 46enne del luogo, ha perso il controllo del veicolo andando a collidere contro lo spartitraffico.

Sottoposto ad accertamento alcolemico, è risultato positivo con un tasso superiore a oltre due volte il limite consentito. I militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida, mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.