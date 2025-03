Il tema della mobilità elettrica e delle modifiche alla viabilità torna al centro del dibattito politico locale. Il consigliere Pierluigi Mannino ha depositato una mozione in cui richiama l’Ordine del Giorno n. 6 del 15 giugno 2018, sottoscritto all’epoca anche dall’attuale sindaco, con l’obiettivo di sollecitare l’amministrazione a mantenere gli impegni assunti in materia di mobilità sostenibile. L’OdG in questione prevedeva l’adozione di misure per favorire l’utilizzo della mobilità elettrica pubblica nelle aree commerciali di Piazza Repubblica, Via Garibaldi, Via Manno, Corso Vittorio Emanuele e Viale Trento, attualmente interdette a tale modalità di trasporto. Inoltre, si proponeva di valutare interventi sulla viabilità nell’incrocio tra Via Sonnino e Via Alghero, tra cui la realizzazione di un attraversamento pedonale parallelo a quello esistente e l’istituzione del doppio senso di marcia nel tratto di Via Alghero compreso tra le vie Sonnino e Satta. Mannino ha evidenziato come, a distanza di anni, molte di queste misure non siano ancora state attuate, nonostante l’impegno sottoscritto anche dall’attuale Sindaco. La mozione, quindi, impegna il primo cittadino a dare finalmente esecuzione a quanto previsto nel documento del 2018, affinché la città possa beneficiare di una mobilità più sostenibile e di una viabilità più efficiente. Resta ora da vedere quale sarà la risposta dell’amministrazione comunale e se il primo cittadino accoglierà l’invito a rispettare gli impegni assunti per migliorare la qualità della mobilità urbana.