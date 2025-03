Elmas, incidente al semaforo per immettersi nella ss130: una sola vettura coinvolta, la conducente aiutata da chi viaggiava immediatamente dopo lo schianto. Ha soccorso l’autista della Fiat 500, chiamato i soccorsi e avvisato gli altri automobilisti che sopraggiungevano lungo la statale per non impattare contro il veicolo incidentato. È accaduto questa mattina poco prima delle 6, non si conoscono ancora le cause che hanno causato il sinistro. Alla guida una giovane donna che ha perso il controllo del mezzo, in stato di shock è stata aiutata sino all’arrivo delle forze di competenza. È uscita da sola dal mezzo, fondamentale il supporto del primo automobilista che è sopraggiunto dopo poco lo schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza e le forze preposte per i rilievi di legge.