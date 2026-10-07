Villacidro, cagnolina salvata grazie alla sinergia di forza tra Comune, vigili e volontari: recuperata e accolta nel canile sanitario Villa Bau, ora è al sicuro. È stata chiamata Elsa, pelle e ossa, un collare più pesante di lei: impossibile non notare le sue condizioni al limite, da tempo girovagava per le vie del paese allontanandosi dall’uomo di cui aveva paura.

Era spaventata, non si faceva avvicinare da nessuno, nemmeno con il cibo, ma alla fine è stata presa e portata in sicurezza dove coccole e cure non le mancheranno. “Ha vagato per un bel po’ di tempo… ora è finalmente al sicuro!!!

È una femmina di taglia piccola e ci stiamo già occupando di farla rinascere” ha comunicato il team di Villa Bau attraverso la sua pagina social.