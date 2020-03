Vigili del fuoco in azione a Samassi per salvare la vita a un cane intrappolato in fondo a un canale. Il fatto è accaduto intorno alle ore 15,30 in località Palatziu. Un cane di taglia media, forse caduto accidentalmente nel profondo canale che costeggia la carreggiata, impossibilitato a mettersi in salvo da solo è stato fortunatamente notato da alcune persone che hanno allertato i vigili del fuoco. Dopo aver assicurato con cura le giuste precauzioni per compiere il salvataggio, gli uomini del soccorso si sono calati nel canale e hanno recuperato l’animale, assicurando all’amico a quattro zampe un lieto fine alla sua imprevista disavventura.