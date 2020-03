Coronavirus, disagi anche nelle palestre di Cagliari: “Ho sospeso i corsi per gli anziani”

Gli ultimi consigli ufficiali, legati al rischio di contagio da Coronavirus, riguardano anche gli over 65. E, nella palestra cagliaritana di Jorge Fernando, 49 anni, da oggi non è più possibile svolgere le lezioni di ginnastica dolce rivolte agli anziani: “L’insegnante ha deciso di sospendere tutto, da me vengono circa venti persone a fare, tre volte alla settimana, sweet training”. E lì, tra panche e attrezzi vari, compaiono “disinfettanti, amuchina e alcol”. Sono 300 gli iscritti, e il titolare spiega di aver già intensificato le pulizie: “Una profonda e, poi, una seconda ovunque, dal pavimento agli spogliatoi. Sinora nessun iscritto ha rinunciato a venire, forse qualcuno ma giusto per una prevenzione personale. Tra chi frequenta la palestra ci sono anche medici, sono i primi a darci tutti i consigli”. Insomma, paura no ma qualche disagio sì: “È normale che ci sia un po’ di timore, proprio come in tutta Italia e in tutti i settori. Questo del Coronavirus non è un problema che si può risolvere in due minuti”.

C’è comunque un aspetto di non poco conto, quello economico. Lo stop alle lezioni di ginnastica dolce “mi comporta sicuramente un danno dal punto di vista economico”, osserva il 49enne, “ma qui in palestra viene prima, sempre, la salute”.