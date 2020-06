Viale Marconi, fa l’impennata sfrecciando davanti ai finanzieri: si becca una decina di multe.

I Baschi Verdi, impegnati nel quotidiano controllo del territorio, hanno proceduto ad effettuare numerose contestazioni di violazioni al codice della strada nei confronti di un motociclista che, in totale sprezzo della presenza dell’auto della Guardia di Finanza in viale Marconi, sfrecciava e impennava in direzione di Quartu S. Elena.

I Finanzieri, presa la targa del motoveicolo e fatti gli opportuni accertamenti, hanno proceduto a notificare al conduttore del mezzo, un ventiquattrenne residente a Selargius, undici verbali di violazione al codice della strada, contestando in particolare: la guida del motociclo sprovvisto di copertura assicurativa, l’aver eseguito un sorpasso a destra, il non essersi fermato ad un semaforo riportante la luce rossa, l’elevata velocità in prossimità di strisce pedonali e centro cittadino, il non aver rispettato la precedenza ad una rotonda, l’errata installazione della targa posteriore e l’aver eseguito parte della marcia sollevando dal suolo la ruota anteriore.