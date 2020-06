Cagliari, rivoluzione traffico in arrivo: limite di 30 km orari in 572 strade

Limite di velocità massimo di 30 km orari praticamente in tutta la città. Da via dell’Abbondanza a Pirri a via Zurita a Monte Urpinu: nell’elenco ci sono 572 strade del capoluogo, tutte in ordine alfabetico, comprese via Is Maglias e via Toti, via Rossini, via Donizetti e piazza Repubblica. Pirri, Bonaria, San Benedetto e Is Mirrionis: in pratica nessun rione sarà risparmiato dalla rivoluzione traffico in arrivo a Cagliari.

A breve, la giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Viabilità Alessio Mereu voterà il provvedimento. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di limitare il numero degli incidenti stradali. Ma la novità potrebbe esporre gli automobilisti a nuovi rischi di multe. Dopo il voto e la determinazione del dirigente il provvedimento entrerà in vigore.