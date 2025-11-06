Via Guicciardini, maxi inseguimento nella notte: un ragazzo in scooter sfugge ai carabinieri in stile Uomo Ragno.
Clamoroso inseguimento questa sera in via Guicciardini. Un ragazzo, inseguito da tre pattuglie dei carabinieri, ha abbandonato il suo scooter di grossa cilindrata acceso in mezzo alla strada per poi fuggire scavalcando i muri che separano i diversi condominii, dileguandosi nella notte. Le forze dell’ordine hanno posto il messo sotto sequestro. Grande subbuglio anche in tutta la zona di Via Machiavelli.