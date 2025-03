Quattro squadre a rappresentare i 4 quartieri storici di Cagliari, due persone a bordo di ciascuna Vespa in gara, 40 equipaggi, una stella da centrare alla fine della calata di via Azuni: tutto pronto per la Vespiglia che, arrivata alla sua 17esima edizione. si conferma evento amato e atteso nell’ambito delle iniziative del Carnevale cittadino e rende anche nel 2025 il suo tributo alla Sartiglia.

L’appuntamento, organizzato dal Vespa Club Cagliari con il patrocinio del Comune e della Regione, è per la mattinata di domenica 9 marzo nel quartiere di Stampace: “Siamo felici”, ha sottolineato l’assessora alla cultura, spettacolo e turismo Maria Francesca Chiappe durante la conferenza stampa di presentazione, “di ospitare e contribuire alla riuscita di una manifestazione che è entrata di diritto nelle abitudini carnevalesche delle cittadine e dei cittadini”.

“Sono 80 i partecipanti, con iscritti che arrivano da tutta la Sardegna ma anche da Fossano (Cuneo), Bologna e Brescia”, spiegano Maurizio Vannini, Sara Cantori e Giuseppe Trinceri del Vespa Club Cagliari: “Non una gara, ma un’allegra competizione con l’obiettivo di centrare più stelle possibili: quattro squadre a rappresentare anche nei colori i quartieri storici di Cagliari e, per la prima volta, due donne capocorsa che correranno per Marina e Stampace”.

Per correre alla stella, tutti dovranno rispettare i temi scelti dagli organizzatori: le maschere dovranno rappresentare personaggi della pubblicità e reclames o miti e tradizioni del Carnevale sardo e cagliaritano: “Un appuntamento”, continuano gli organizzatori, “amato dai cagliaritani ma conosciuto in tutta la Penisola, visto che è pubblicizzato dal Vespa Club Italia e raggiunge oltre 65.000 iscritti”.

A suggellare il gemellaggio tra la Vespiglia e la Sartiglia è anche quest’anno la presenza dei rappresentanti dei Cavalieri della Sartiglia, che a Cagliari presiederanno la Giuria d’onore della corsa alla stella in Vespa.