L’equipaggio sardo supera il pluridecorato svedese Pontus Tidemand per soli 1,6 secondi, alla fine di un lungo duello appassionante. Valentino Ledda e Claudio Mele, su Skoda Fabia Rs Rally2 di Delta Rally, vincono il duello con Pontus Tidemand, ex campione del mondo Wrc2, navigato dal giovane connazionale Theo Bergsten su Skoda Fabia Rs Rally2, della Gass Racing e trionfano al 4º Rally Sulcis Iglesiente.

Terzi, alle spalle degli svedesi Tidemand-Bergsten, i sardi Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, su Skoda Fabia Rs Rally2, della Sardegna Racing Team, a 35″6, gli unici a chiudere a meno di un minuto dai due duellanti, tra i quasi 70 partenti del Rally moderno. Una lotta avvincente quella che ha visto protagonista l’equipaggio sardo, in un duello giocato sul filo dei secondi con il primo equipaggio straniero della storia della manifestazione firmata Mistral Racing, ovverosia quello formato dall’ex campione del mondo Wrc2 e Wrc Junior, Pontus Tidemand, qui navigato dal giovane connazionale Theo Bergsten.

Nel 4° Rally Sulcis Iglesiente Historic, vittoria di Marco Casalloni e Giovanni Figoni su Peugeot 205, 4°Raggruppamento, in 53’21”3, davanti a Bernardo Morgan e Roberto Scilef su Renault 5 GT Turbo, a 19″7 e Marc e Stephanie Laboisse, su A112 Abarth, a 4’33″6.

Nella Classica, vincono Ruggiu-Valdarchi, Su Opel Astra Gsi, in 1h 4’41″1.

Il Rally Sulcis Iglesiente è stato il 1º round della Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. E’ valido anche per la Gr Yaris Rally Cup, il Michelin Trofeo Italia National, il Trofeo Pirelli Accademia Crz ed assegna inoltre il Trofeo Cammino Minerario di Santa Barbara (1º equipaggio “due ruote motrici”) e il Memorial Tommy Rossi (ultimo in classifica).

Il 4º Rally Sulcis Iglesiente è organizzato dalla Mistral Racing col supporto della Regione Sardegna, della Provincia del Sulcis Iglesiente, della Delegazione Sardegna Aci Sport, dell’Aci Cagliari, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e di dodici comuni: Iglesias, Carbonia, Giba, Gonnesa, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias e Villaperuccio.

Va in archivio, così, un primo round della Coppa Rally di Zona 10 che si è disputato in condizioni climatiche avverse ma ha riservato spettacolo ed emozioni ad un pubblico numeroso ed entusiasta.

Una manifestazione che in soli quattro anni ha saputo ritagliarsi un posto nel cuore della gente.