Un uomo di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri a Sanluri, nel sud Sardegna, con l’accusa di molestie nei confronti di minorenni dopo aver avvicinato e seguito sei ragazzine tra gli 11 e i 12 anni nel centro del paese.

Secondo quanto ricostruito dai militari del nucleo radiomobile e riportato dall’Unione Sarda, l’uomo avrebbe rivolto alle giovanissime ripetuti inviti a salire sul suo furgone e a trascorrere del tempo insieme. Le minori, spaventate dall’insistenza, si sarebbero rifugiate in un bar chiedendo aiuto al titolare, che ha immediatamente chiamato il 112.

Le pattuglie intervenute sul posto hanno raccolto le testimonianze delle ragazzine e rintracciato poco dopo il 47enne, residente in un comune vicino, mentre si trovava a bordo del veicolo indicato. L’uomo è stato denunciato, mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla procura di Cagliari e da quella per i minorenni, per verificare eventuali ulteriori episodi.